Christian De Sica e Massimo Boldi di nuovo insieme nel cinepanettone Amici come prima. Dal set dicono "non abbiamo mai litigato".

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A volte ritornano., di nuovo insieme. Dopo anni di separazione artistica, la coppia più redditizia del cinema italiano, torna sul set per un nuovo film che uscirà, ovviamente, a Natale. Amici come prima è il titolo della pellicola, che ha il sapore nostalgico di un'amicizia interrotta, ma mai dimenticata. Sulle pagine del settimanale, Tv sorrisi e canzoni, i due, direttamente dal set di lavorazione, hanno spiegato i motivi del loro allontanamento.“La nostradal 2005 a oggi è dipesa dalla scelta di Massimo di firmare un contratto con un produttore diverso dal mio, ma i nostri rapporti personali sono sempre rimasti ottimi", ha sottolineato l'attore romano, a cui Boldi risponde con una battuta “non abbiamo mai litigato, abbiamo incominciato facendo musica assieme e quindi abbiamo il ritmo. Siamo come Jack Lemmon e Walter Matthau”, celebre coppia della Hollywood dei tempi d'oro. La trama vede De Sica travestito da anziana badante per evitare che la figlia dell'amico venda il patrimonio famigliare ad un gruppo cinese. Un canovaccio che è un pretesto per dar vita a gag e sketch che i due hanno costruito in circa 23 film, l'ultimo dei quali Natale a Miami, nel 2005. In realtà nel corso degli anni, De Sica e Boldi si sono parlati a distanza, tirando in ballo incomprensioni e gelosie, finché nei mesi scorsi è stato l'attore milanese a fare un passo indietro, dicendosi pronto ad una reunion. E così è stato. Nel frattempo il cinema italiano è stato scosso dalle accuse di presunte molestie nei confronti di Fausto Brizzi, sceneggiatore di molti cinepanettoni della coppia, e lo stesso genere cinematografico, che affonda i natali negli anni Ottanta, è entrato in crisi.Lo scorso Natale infatti, il patron della Filmauro, De Laurentiis propose un film-montaggio con le sequenze più divertenti delle 25 pellicole precedenti. Il risultato al botteghino potrebbe essere inferiore rispetto a dieci anni fa, anche se la coppia De Sica-Boldi ha sempre avuto incassi milionari.