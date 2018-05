Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cécile Kyenge, europarlamentare ed ex ministro dell’Integrazione del governo presieduto da Enrico Letta, si dà al cinema. È una delle protagoniste di un corto che si sta girando in questi giorni a Roma. L’ex ministro, il primo di colore della storia repubblicana italiana, come si ricorderà è stata bersaglio di numerosi attacchi durante il suo incarico istituzionale. Indimenticabile la diatriba con l’allora vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che l’ha definita “un orango”.Il corto, che vede sul set la Kyenge interpretare se stessa, si intitola “Indovina chi ti porto per cena”. È il vincitore del Bando MigrArti promosso dal Mibact ed è prodotto da Goldenart Production e WellSee. La regia è affidata al giovane regista Amin Nour, che troviamo anche nelle vesti dell’attore protagonista. Nour, straniero di seconda generazione, ha già vinto il Bando MigrArti 2017 con “Ambaradan”, presentato alla Mostra di Venezia.La sceneggiatura del corto è di Pierpaolo Piciarelli. Si ispira a una storia realmente accaduta, uno squarcio sulla Roma di oggi che mostra i figli dei migranti nelle varie sfaccettature, con l’ironia del linguaggio usata come ariete per abbattere pregiudizi e stereotipi. Un giovane di origine somala si prepara ad incontrare i genitori della sua ragazza, russa di origine ma italiana a tutti gli effetti. Le vie di Termini ci appaiono - come in un film di Spike Lee - popolate esclusivamente da neri.Oltre a Cécile Kyenge, al corto partecipano Jonis Bascir (“Un Medico In Famiglia”), Alla Krasovitzkaya (“Come un gatto in tangenziale”) e Yoon C. Joyce (“Gangs of New York”).