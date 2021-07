Bella Hadid a Cannes, il look è hot: seno scoperto e un'enorme collana «bronco-polmonare»

L’attrice Bella Hadid, qualche giorno fa a Cannes per il Festival, sul red carpet non è passata inosservata: merito di un lungo abito nero dalla scollatura a dir poco generosa, ma soprattutto della enorme collana dorata con la forma di bronchi e polmoni. Una creazione d'avanguardia, della collezione Schiaparelli Haute Couture autunno/inverno 2021/22, disegnata da Daniel Roseberry.

L'abito lascia scoperto il seno, coperto invece dalla collana ricoperta di strass e fissata alla nuca da una grossa catena d'oro: un'opera a dir poco audace, che ha diviso i critici tra chi ha apprezzato il look e chi lo ha definito «da film dell'orrore», come scrive Gloria Satta sul quotidiano Il Messaggero. «La top model - scrive Satta - ha sfilato sul red carpet sfoggiando sul petto un’immenso apparato bronco-polmonare d’oro tempestato di brillanti, sconcertante creazione Schiaparelli per non dimenticare che questa edizione è stata dominata dal Covid».

