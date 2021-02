L'attrice sex symbol e l'insolita foto acqua e sapone: il web impazzisce. La riconoscete?

Uno scatto decisamente insolito per un'attrice di 54 anni, nota in tutto il mondo e considerata un vero e proprio sex symbol. Ha sempre abituato i follower a scatti ad altissimo tasso di sensualità, mettendo in mostra le forme prorompenti, ma questa volta sceglie un primo piano acqua e sapone, senza il minimo filo di trucco.

La riconoscete? Si tratta di un'attrice nata in Messico ma diventata poi cittadina statunitense, per cui il tempo non sembra passare mai. Da sempre impegnata anche nel sociale, ha recitato in film di successo come Desperado (1995), Dogma (1999), Frida (2002), Chiedi alla polvere e Un weekend da bamboccioni, oltre a serie tv come Ugly Betty e 30 Rock.

Non avete ancora indovinato? Vi diamo noi la risposta: si tratta di Salma Hayek. Lo scatto al naturale ha fatto impazzire i follower, conquistando quasi 500mila like su Instagram in poco più di 24 ore.

