Anna Foglietta: «È l’anno zero del cinema, farò in modo che Venezia torni ad essere una festa». Poi sul set: «Sarò la mamma di Alfredino Rampi»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voce squillante, passo deciso, sorriso dolce:arriva così al Lido di Venezia per iniziare l’avventura come madrina dell’edizione 77 (o, come la chiama lei, “anno zero”), al debutto oggi e in scena fino al 12 settembre. Subito dopo - racconta la 40enne attrice romana di origini partenopee, vincitrice di due Nastri d’argento e con quattro nomination all’attivo per i– l’attende il set di Una storia italiana, nel ruolo di Franca, madre diPer il momento, però, si concentra sui doveri di una Mostra del cinema declinata al femminile, dal presidente di giuriaai due premi alla carriera aHo accettato proprio per questo. Fare la madrina non è mai stato un mio obiettivo, anche se resta un riconoscimento che fa piacere. Di attività a cui mi dedico ce ne sono tante, non solo nel campo recitativo: scrivo, produco e lavoro come autrice.È un ruolo istituzionale ma devi avere qualcosa da dire e penso di essere stata scelta proprio per quello che posso portare in un’edizione limitata e ridotta che non può essere paragonata a nessun’altra e spero non si ripeta, così da fare in modo che la Mostra torni ad essere una festa.Il tripudio in sala per Un giorno all’improvviso, una scommessa indie che ha visto la luce a tre anni dalla prima chiamata per la parte. Era nella sezione Orizzonti e il pubblico l’ha accolto con grande accoglienza. Che orgoglio! Vuol dire che ho avuto un grande istinto…Sono una che piange e non ha problemi neppure se si scioglie il trucco, quando scende una lacrima in queste occasioni, ma quel giorno ero totalmente bloccata, anzi pietrificata come una statua di sale. Non sono riuscita a dire una parola.Stavolta mi vivo tutto con serenità, come il laboratorio sociale che questa Mostra rappresenta. Sono sicura che tutti saremo rispettosi e coscienziosi.Non gioco a fare la negazionista, so che il festival si può fare con queste premesse di sicurezza ed è una spinta a ripartire. Serve coraggio per fare da apripista e il direttore Alberto Barbera ne ha dimostrato moltissimo.