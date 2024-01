⁠⁠C’è posta per te, lo storico postino Marcello svela i segreti dietro le quinte: «Ecco cosa ho fatto per ottenere il posto»

di Dajana Mrruku

C'è posta per te è uno dei programmi più seguiti e amati di sempre. Maria De Filippi riesce a rappresentare la quotidianità del suo pubblico con le storie presentate puntata dopo puntata: storie di sorprese e ringraziamenti, storie di tradimenti e allontanamenti che la padrona di casa cerca di annullare e far vincere l'amore. Tutto grazie ai postini di C'è posta che corrono da una parte all'altra dell'Italia a consegnare le celebri buste. In una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il volto storico, Marcello Mordino che ha rivelato alcuni aneddoti.

Marcello, il postino di Maria De Filippi

Marcello Moldini è uno dei postini storici di C'è posta per te.

Il postino ha rivelato che in 24 anni di programma, in pochissimi hanno rifiutato l'invito di Maria De Filippi, mentre quelli che accettano sono tenuti ad indossare le cuffie quando raggiungono le quinte nello studio di C'è posta, in modo da non ascoltare la storia che racconta Maria, per non essere influenzati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA