C'è posta per te, Valentina prova a riconquistare Corrado. Lui chiude la busta e fa infuriare il pubblico: «Troglodita»

Un'altra storia di C'è Posta Per Te torna a indignare il pubblico. Dopo la storia d'amore «tossica e poco educativa» di Stefano e Valentina sulla quale prese posizione anche Chiara Ferragni e che è costata una segnalazione all'Agcom a Maria De Filippi, nel people show di Canale 5 arriva il caso di Corrado e Valentina. La donna ha tentato in tutti i modi di recuperare la relazione con il marito dopo che, per un anno, ha scritto a un altro uomo senza mai, però, avere avuto alcun altro tipo di rapporto. Ma Corrado ha deciso di lasciarla, e le parole dell'uomo hanno lasciato tutti a bocca aperta, facendo infuriare il pubblico.

La storia

Nella puntata in cui a far da padroni sono Charlize Theron e Irama, a rubare l'attenzione dei telespettatori ci hanno pensato Corrado e Valentina. La coppia di Noto non è riuscita a trovare il modo per far pace, nemmeno con l'intervento di Maria De Filippi. A chiedere l’aiuto di C’è posta per te è Valentina, una moglie che arriva negli studi di Canale 5 con il capo coperto di cenere. Tutto è iniziato con la scoperta di Corrado di una chat con un altro uomo. Tra loro non c'è stato alcun rapporto fisico, ma per l'uomo si è trattato di un vero e proprio tradimento. Lei non ha perso la voglia di riconquistare il marito e racconta: si sono conosciuti giovanissimi, subito fidanzati, poi sposati, figli. Valentina descrive il marito come «un uomo all'antica ed è convinto che la donna quando si sposa deve essere moglie e madre, punto». Per questo, secondo quanto detto dalla donna in studio, l’uomo non apprezzava che la moglie volesse studiare e laurearsi, lavorare o uscire con le amiche o con la madre.

Il motivo della chat

Ed è proprio a causa dell'ossessiva presenza di Corrado nella vita di Valentina che la donna inizia a intraprendere una relazione, solo testuale e virtuale, con un altro uomo. «Con quella persona ci parlavo, mi faceva stare bene, ma non ho mai scritto che volevo abbandonare te o la nostra famiglia», racconta Valentina al marito, arrivato in studio da Noto per scoprire chi lo aveva mandato a chiamare. Ma Corrado non si lascia impietosire. Resta rigido, gelido, fermissimo sulla sua posizione di uomo ferito nell’orgoglio. Ma è una rigidità che lascia molto a desiderare...

Amanti

La storia di Valentina e Corrado ha fatto particolarmente discutere sui social. La donna ha chiesto perdono al marito, ma lui non ha voluto sentire ragioni: «Sono stato un buon marito, un buon padre, non è mai mancato nulla e non mi riferisco alle cose materiali». Maria De Filippi, dunque, cerca di far capire all'uomo la posizione di sua moglie focalizzando l’attenzione sul fatto che Valentina si sia sentita oppressa e non accettata nella sua voglia di evolversi. Ma Corrado ha replicato: «Non è così, io l’ho sempre assecondata in tutto quello che ha fatto. Non credo a lei e a quello che dice, non ho più fiducia in lei ed è una cosa brutta». Ma a quel punto, disperata, Valentina rivela che da due mesi hanno cominciato a vedersi nuovamente. Tutte le sere lui torna a casa a trovare i figli e poi finisce ad avere rapporti sessuali con la moglie che, però, non vuole essere l'amante di suo marito, ma vuole riconquistarlo come moglie.

L'indignazione social

E a questo punto la risposta di Corrado scatena le ire del pubblico da casa. Maria De Filippi chiede il motivo per cui l'uomo continui ad avere rapporti con Valentina se non ha alcuna intenzione di tornare con lei. La conduttrice cerca di far leva sui sentimenti e prova a fargli dire che, se tutte le sere torna dalla moglie, un motivo ci sarà. Ma l'uomo continua a dire di aver perso la fiducia in sua moglie e che se succede quel che succede è solo per un motivo «fisico». Una risposta che sta facendo discutere e che sembra riaprire un nuovo capitolo della coppia (Stefano e Valentina) finita al centro delle polemiche nella prima puntata di C'è Posta Per Te.

Si chiude... si chiude e basta.

Busta chiusa

Alla fine arriva la fatidica domanda. Maria De Filippi chiede a Corrado se abbia voglia di aprire o meno la busta e quindi di riconciliarsi definitivamente con la moglie e lui risponde: «Per adesso no». E lei in uno scatto di orgoglio prende una gran decisione: «Niente ‘per adesso’: se si chiude, si chiude» facendo scoppiare l'applauso del pubblico in studio. E alla fine la busta è rimasta chiusa. A distanza di mesi dalla registrazione di C’è Posta Per Te, ad oggi, non sappiamo se gli incontri clandestini tra gli ex coniugi stiano proseguendo. L’unica cosa certa è che non sono tornati insieme.

