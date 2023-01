C'è Posta per Te, Valentina Paradiso risponde alle polemiche: la foto su Instagram che spiazza tutti

La storia di Valentina Paradiso, la donna che sarebbe stata vittima di abusi da parte del marito Stefano, sta facendo molto discutere. Dopo la partecipazione della coppia a C'è Posta per Te, molti l'hanno definita "vittima" di un uomo manipolatore e il suo post, in cui mostra che sono tornati insieme ha scatenato la rete.

La polemica

Tanti utenti hanno criticato la stessa scelta di Maria De Filippi di raccontare questa storia, soprattutto perché alla fine Valentina, sentendosi anche colpevole, ha scelto di chiedere scusa al marito che ha accettato di tornare con lei. Nonostante la Paradiso sia sembrata chiaramente una vittima di un amore tossico, il marito è stato dipinto quasi come una persona buona e accomodante che alla fine ha voluto perdonarla.

La risposta alle critiche

Se la diretta interessata ha scelto di mostrare sui social dopo 6 mesi dalla trasmissione, delle foto insieme al marito, a seguito delle polemiche ha dato anche delle risposte chiare. In un post scrive: «Ciascuno giudica bene ciò che conosce, e solo di questo è buon giudice...», lasciando intendere che non si può sapere come stiano le cose realmente tra lei e Stefano, e dopo qualche ora posta una seconda foto sulla sua pagina: «Perché se la vita è nostra non ci ostacola niente». Un post che sembra dedicato a lei e a suo marito, come ad intendere che insieme possono superare ogni difficoltà.

Ovviamente i commenti sotto alle due foto sono stati tantissimi e quasi tutti la invitano a riflettere su quello che sta facendo e a prendere la decisione più giusta per il suo bene e quello dei suoi bambini.

