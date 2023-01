C'è Posta per Te, Maria De Filippi segnalata all'Agcom dopo il caso di Stefano e Valentina: «Doveva intervenire»

Un inizio da ricordare. O da dimenticare, vista la scia di polemiche che si è portato dietro. C'è Posta per Te ha esordito nella stagione 2023 con la storia del «matrimonio interrotto» di Stefano Ranucci e Valentina Paradiso. Una vicenda che, per i toni e il modo in cui la relazione è stata raccontata, ha messo nel mirino dei critici il programma e addirittura "l'intoccabile" Maria De Filippi. Tanto che la ong "Differenza Donna" ha segnalato la puntata all'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

«Valentina denigrata»

La ong gestisce dal luglio 2020 il 1522, il Numero nazionale antiviolenza e antistalking di pubblica attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri. «La trasmissione, ha divulgato la storia - ricorda Differenza Donna - di una relazione sentimentale connotata da sopraffazione, denigrazione e mortificazione dell'uomo sulla donna, rappresentando una dinamica misogina delle relazioni in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice. Ciò per noi è molto grave in quanto ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico, quale è quello di un programma di prima serata del sabato, trattamenti inaccettabili che configurano - conclude l'associazione -, se abitualmente riprodotti nelle relazioni, reati molto gravi che offendono beni giuridici di rango costituzionale».

Valentina difende Stefano: Solo io ti conosco davvero

La diretta interessata però resta dalla parte del marito. In un post condiviso su Instagram, è tornata a difenderlo dagli attacchi ricevuti in questi giorni. «Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero... è facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei... ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei....e si torneremo a sorridere... ma di nuovo insieme», ha scritto.

