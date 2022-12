Scemenze fuori misura

Vorrei dare inizio a questa rubrica di cose che non avevate alcun bisogno di sapere, con una brevissima esplicazione: la casistica di cui andremo a esporre, è ampiamente documentata su più e meno autorevoli fonti, alcune proprio del cavolo. Come prima informazione, si apprende che l’orgia più imponente di cui si abbia notizia certa, sia Giapponese. 50 coppie hanno copulato nello stesso luogo, allo stesso momento, nelle stesse posizioni. Il tutto ha anche un titolo: 500 Person Sex. Abbiamo poi il fondamentale record del padre più anziano del mondo, tale signor Raghav, essendosi costui riprodotto per la prima volta alla notevole età di 94 anni. Non poteva mancare la notizia del sig. Jonah, il quale, pur detenendo il primato di organo riproduttivo maschile più lungo del pianeta, con un minimo di 22,8 centimetri e un massimo di 34, non ha mai ceduto alle lusinghe dell’hard. Ne farà dono al Museo Fallologico Islandese. Per par conditio va menzionata la più grande equivalente femminile, la cui proprietaria, Signora Swan, ebbe un figlio di 10 chili e mezzo alla nascita, con circonferenza cranica di 48 centimetri. Tali informazioni potrebbero durare pagine e pagine, ma si ritiene sufficiente questo sunto. In giorni piovosetti e malmostosi, quattro spigolature, mezze scemenze come queste in fila, possono produrre sorrisi, che vi dirò: fan tanto bene al cuore.

