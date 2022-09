Nancy Brilli su Leggo: «Marina, fatta di acqua e sassi. Il coraggio di raccontarsi»

«Signora, scusi se le scrivo, ma vedo che risponde». Marina ha questo pensiero, e deve dirlo a qualcuno, che si sente vecchia: «mi sembro fatta di sassi e acqua», dice. Riassumo, ma non vorrei, che ha un cuore lo sa, batte pure troppo forte, le pare che invada tutto il petto e anche lo stomaco, e dietro, rimbomba grosso nelle costole. È che le è venuta paura, a un certo punto. Non sa dire che punto. Tanti punti insieme, crede. Quello famoso diceva unite i puntini, però lei di figure non ne vede. Le pare di avere dentro uno scuotimento, una tremarella. Si sente le gambe fiacche, le braccia mosce. Io non mollo, eh? Ma faccio un po' fatica, ho perso forza. Lei che dice?. Questa è Marina, che mi è piaciuta tanto, fatta d'acqua e di sassi. Lo sa, mia dolce, che ci vuole un sacco di coraggio per raccontarsi? Dico che è forte, cara. Dico che ha frasi così belle. Dico che io non ho proprio niente, contro i vecchi, sono mezza vecchia pure io e allora? E dico che non deve chiedermi scusa, leggerla è un piacere.



Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Settembre 2022, 07:59

