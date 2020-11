Ballando, Selvaggia Lucarelli a Costantino della Gherardesca: «Mi stavi sulle palle». Il gesto di lui spiazza tutti

Su Leggo.it le ultime novità. Ballando , tensione in studio. Selvaggia Lucarelli a Costantino della Gherardesca: «Mi stavi sulle palle». Il gesto di lui spiazza tutti. In onda su Rai1 la finale del programma condotto da Milly Carlucci . Pochi minuti fa, si è esibita in un tango la coppia formata da Costatino della Gherardesca e Sara Di Vaira.

Alla fine della performance, la giuria commenta il percorso di Costantino. Selvaggia Lucarelli: «All'inizio mi stavi proprio sulle palle, ma riconosco che Ballando per lui è stata un'operazione difficilissima. Per le persone molto cerebrali è difficile lasciare andare il corpo. Hai fatto ballare una cosa bellissima che è l'intelligenza». Il commento di Guillermo Mariotto è invece al vetriolo: «Il ballo non è cosa per te». Costantino della Gherardesca replica all'istante: «Hai ragione, il ballo non è per me, come la televisione non è per te».

La battuta di Costantino della Gherardesca manda in visibilio il pubblico e i giurati, risate e standing ovation. La tensione della finale è stemperata.

