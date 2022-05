Sissi di Amici si confessa a Verissimo: «Non canto davanti a mamma, con Dario è amore»

«A volte ho pensato di non farcela. Ma non ho mai pensato di fermarmi, di dire ora basta per me è troppo importante, è la mia vita» si racconta così Sissi, vincitrice del premio della Critica a Amici ai microfoni di Silvia Toffanin, a Verissimo.

La giovanissima, che è appena tornata a casa dove aha riabbracciato la famiglia ha anche confessato «Non canto davanti a mia madre, sin da quanto ero piccola». Sissi ha approfittato dell'occasione per lanciare il suo nuovo EP "Leggera" il prossimo 26 maggio.

La storia a distanza con Dario, «Se si vuole si fa»

Dario, il fidanzato di Sissi ha lasciato un videomessaggio per la sua fidanzata parlando della loro relazione. Ha raccontato anche come si sono innamorati: «Mi ha chiesto se volevo i panini con la nutelal e il mascarpone e io mi sono innamorato». Chi è più geloso dei due? chiede Toffanin « Non lo so, io sono un po' geloso» confessa.

Dopo la finale di Amici, Dario ha fatto una sorpresa a Sissi, facendosi trovare a casa di lei appena rientrata. La ragazza ora guarda al futuro e racconta la sua vita dopo Amici: «Non è cambiato rispetto a prima, ora siamo più liberi. Ma non è cambiato nulla tra di noi, da quando l'ho conosciuto non mi aspettavo di provare delle cose così in un contesto del genere, io sono molto timida ma poi non potevo tratteneremi. Lui è dolce e molto bravo»

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA