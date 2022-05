Fedez e Chiara Ferragni, show a Portofino con le "big" fan: «Cosa ci faccio alle donne...»

Show dei Ferragnez a Portofino. In vacanza per qualche giorno, Fedez e Chiara Ferragni hanno regalato ai follower risate e selfie insoliti. Se il pubblico che sono abituati a vedere va prettamente dalla generazione millenial fino ai 30, oggi la coppia si è ritrovata con fan più grandi. «Facciamoci un selfie» chiede una signora a Fedez mentre lui riprende tutto con il cellulare e commenta «Cosa ci faccio io alle donne». Un gruppo di singnore, in vacanza nello stesso posto, hanno assalito i Ferragnez per baci e abbracci sotto il sole rovente. Il tutto documentato nelle stories Instagram del rapper.

Anche Chiara Ferragni è stata oggetto di contesa delle "big" fan, ma Fedez ha voluto ricalcare il suo successo con le donne, tanto da far ingelosire la moglie. «E' gelosa del mio successo con le donne» scrive ironicamente a corredo di una story Instagram in cui c'è la Ferragni che ride e lui in primo piano.

