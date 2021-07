Arisa rinuncia alla super offerta del reality per non "tradire" Maria De Filippi

Arisa rinuncia alla super offerta per non "tradire" Maria De Filippi. Sembra che Arisa si sia trovata molto bene ad “Amici” e, per continuare a insegnare nella scuola per talenti di Maria De Filippi, avrebbe detto no al reality Pechino Express e al generoso compenso per la partecipazione.

Arisa rimane con Maria De Filippi

Arisa è approdata ad “Amici” quest’anno come professoressa di canto e sembra aver gradito molto la sua partecipazione alla scuola per talenti di Maria De Filippi. La cantante non ha mai nascosto la gratitudine per la conduttrice e, per rimanere nel programma, sembra abbia rifiutato un’offerta economica molto alta da parte di un apprezzato reality, Pechino Express. La cifra a cui Arisa avrebbe detto no, secondo quanto riportato dalle “Chicche di gossip” di “Chi”, sarebbe di 200mila euro: «Arisa - si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a “Pechino Express” (si parla di 200 mila euro) per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad “Amici” anche per il prossimo serale».

