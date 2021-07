Belen Rodriguez a poche ore dal parto, il tenero post col figlio Santiago: «Sempre il mio principe»

Belen Rodriguez, poco prima di diventare di nuovo mamma, dedica un tenero post al figlio Santiago. Belen Rodriguez è incinta del compagno Antonio Spadaccino e a breve dovrebbe nascere la piccola Luna Marì, nell’attesa la showgirl condivide una foto assieme a Santiago: “Sarai sempre il mio principe”.

Belen Rodriguez e il post per il "principe" Santiago

Tra poco Belen Rodriguez diventerà di nuovo mamma. Dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino infatti la showgirl ha ritrovato l’amore con Antonio Spadaccino e a breve i due, come ampiamente annunciato sul social, diventeranno genitori della loro prima figlia, Luna Marì. Nell’attesa del grande evento Belen ha voluto dedicare un post a Santiago, pubblicando da Instagram una loro tenera foto, seguita dalla didascalia: “Tu sarai per sempre il mio principe!”. I follower, che monitorano costantemente l’account della loro beniamina in attesa dell’annuncio del fiocco rosa, hanno apprezzato la condivisione riempendo il post di like e lasciando commenti entusiastici come “A breve avrai un principe ed una principessa, ma tu sarai la regina”.

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez ha centellinato le sue uscite sui social, ma ha comunque voluto regalare ai fan qualche preziosi dettaglio della sua prossima maternità, pubblicando le foto della culla e del corredino preparati per la piccola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA