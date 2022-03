Amici, le indiscrezioni e le anticipazioni sul serale: «Ecco chi farà parte della giuria»

Il serale di Amici 2022 si avvicina e per gli allievi del programma condotto da Maria De Filippi arriva la fase più significativa del loro percorso a scuola. Spuntano così le indiscrezioni e le anticipazioni sulle squadre e sui membri della giuria. I giudici sono chiamati a scegliere tra le esibizioni dei giovani artisti e questo si ripercuote sulla vittoria o la sconfitta di una squadra e sull'eliminazione.

Leggi anche > Michelle Hunziker parla della separazione da Tomaso Trussardi: «Ho perdonato me e ho perdonato lui»

Amici 2022, le indiscrezioni

Sui social le indiscrezioni hanno fatto volare in tendenza alcune parole chiave del programma. Le anticipazioni hanno mobilitato il dibattito. «Squadra che vince non si cambia», si legge sul sito di Davide Maggio. «Maria De Filippi conferma la giuria del Serale di Amici, al via sabato 19 marzo 2022 su Canale 5».

Amici 2022, le anticipazioni

Confermando ciò che aveva anticipato Giuseppe Candela su Dagospia, il sito specializzato annuncia che saranno nuovamente Emanuele Filiberto, Stash dei The Kolors e Stefano De Martino a giudicare le prove degli allievi protagonisti di Amici.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA