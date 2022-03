Amici 21, Rosa Di Grazia torna al talent: la partecipazione al serale

La rivincita di Rosa Di Grazia. Dopo l'esclusione da Amici 20, la ballerina torna nel programma di Maria De Filippi, ma stavolta in veste di professionista. È questa la novità del serale di quest'anno, atteso dal prossimo 19 marzo.

Rosa Di Grazia torna ad Amici 21

L'artista napoletana, da molti ricordata per le dure critiche ricevute lo scorso anno da Alessandra Celentano, che aveva ammesso di non apprezzare né la sua tecnica né il suo fisico, torna da Amici 21. A rivelarlo è stata la stessa Rosa Di Grazia, che ieri sera ha condiviso una storia dagli studi Mediaset, facendo presagire una partecipazione speciale al serale di metà marzo.

La novità, ripresa da Novella 2000, sarebbe confermata anche dalla partecipazione di Stéphane Jarny, in qualità di direttore artistico e coreografo del serale in arrivo. Subentrato a Giuliano Peparini ad Amici 20, l’artista francese di fama internazionale potrebbe aver messo gli occhi su Rosa Di Grazia lo scorso anno, per poi scegliere di ingaggiarla nel corpo di ballo dei professionisti del serale di Amici 21.

Per il momento la produzione non si è espressa in merito, ma se il ritorno della ballerina dovesse essere confermato, per Rosa sarebbe davvero una grande rivincita di fronte ai giudici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 22:40

