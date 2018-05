Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La data sullaresta un. Il saluto didurante la puntata di ieri sera è stato piuttosto enigmatico e ha scatenato le domande in rete sulla finale che sarebbe stata prevista per la prossima settimana.L'assenza di eliminazioni durante l'ottava puntata ha subito fatto nascere il sospetto che il talent potrebbe durare più del previsto e, in effetti, l'ufficio stampa del programma, contattato da FanPage, ha chiarito che non è ancora stata stabilita la data per la finale. Nessun accenno a una puntata in più però, solo sembra essere avvolto nel mistero il giorno in cui si decreterà il vincitore di questa edizione del programma.Maria, inoltre, non ha consegnato le tradizionali maglie della finale, limitandosi a dare l'appuntamento per la prossima puntata, come se ci fosse ancora dell'altro. A rigor di logica l'ultima puntata doveva andare in onda il 2 giugno, ma vista la ricorrenza della festa della Repubblica potrebbe slittare al 3 se non addirittura al 9. Cresce l'attesa intanto per i 5 finalisti (o semifinalisti) che si contendono la vittoria sono i cantanti Irama ed Emma Muscat per la squadra Bianca, i cantanti Einar Ortiz e Carmen Ferreri e la ballerina Lauren Celentano per la squadra Blu.