Amici 20, Arisa rifiuta il ballo con Rudy Zerbi: «Ho messo le mani dove non dovevo». Continua il corteggiamento a distanza tra i due coach. Durante la finale di sabato 15 maggio, Zerbi ha dedicato ad Arisa un post dal sapore romantico, che la cantante ha molto apprezzato.

«Finalmente a zero passi da te che sei un po’ loca ma ti comprerei tutta Malibù!». Con un post su Instagram che racchiude i successi di Aka7even, Deddy e Sangiuliano, Rudy Zerbi prosegue il corteggiamento nei confronti di Arisa.

Durante la diretta della finale di Amici 20, Stefano De Martino e Lorella Cuccarini hanno ballato il tuca tuca e Zerbi ha chiesto ad Arisa di rifarlo insieme. La cantante non è molto convinta, sembra quasi cedere, ma al rientro dalla pubblicità si chiude ad ogni possibilità e rifiuta di ballare con lui.

La de Filippi le chiede il perchè e Arisa nel suo solito modo schietto risponde senza filtri: «Non lo posso fare, prima in pubblicità abbiamo fatto le prove e ho messo le mani dove non dovevo».

