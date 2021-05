Amici 20, circuito canto chiuso, ma su twitter è bufera: «Non riusciamo a votare». La finale è iniziata subito con Aka7even, Deddy e Sangiovanni che hanno cantato le loro hit da record, ma gli spettatori lamentano disservizi per votare il proprio beniamino.

C'è chi tifa Aka7even, chi Deddy e chi preferisce Sangiovanni. Sono loro i tre talenti di Amici 20 che hanno inaugurato la finale di sabato 15 maggio con il circuito canto. Durante le loro esibizioni è stato aperto un televoto, ma molti utenti su twitter hanno segnalato l'impossibilità di votare.

La timeline di twitter si è riempita in pochissimi minuti di screen che attestano la difficolta di poter votare il proprio beniamino. In particolare sono i fan di Aka7even ad essere sul piede di guerra per questi disservizi che sembrerebbero però interessare le smart tv e device abilitati al televoto.

Per la trasmissione è tutto regolare. Il primo finalista è Sangiovanni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 22:42

