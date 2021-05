Amici 20, diretta della finale: ​premia Gaia. Le sfide. Il vincitore. Sono cinque gli allievi che questa sera durante l'ultima puntata che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, si sfideranno per conquistare la coppa più ambita.

Questa sera in diretta in prima serata su canale 5 Maria De Filippi conduce la finale della 20esima edizione di Amici 20. A consegnare la coppa della vittoria la vincitrice della scorsa edizione Gaia che interpreta il suo nuovo singolo “Boca” feat Sean Paul. Torneranno in studio anche Pio e Amedeo.

Come sempre in giuria troveremo Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni,18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore.

Immancabili i prof: Alessandra Celentano in coppia con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini con Arisa, e Veronica Peparini con Anna Pettinelli. La finalissima è in diretta quindi il televoto avra un gradissimo peso sulla scelta del vincitore.

