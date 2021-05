Amici 20, Gaia porta la coppa della finale: «Bello rivedervi, mi sto cag*ando addosso!». La vinvitrice della scorsa edizione entra in studio emozionatissima. Di bianco vestita, Gaia legge una lettera ai cinque finalisti Aka7even,Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy.

leggi anche > Amici 20, diretta della finale: premia Gaia. Le sfide. Il vincitore

Gaia Gozzi, l'ultima vincitrice di Amici ha fatto ballare l'Italia con il singolo Chega la scorsa estate, e questa sera sarà colei che consegnerà la coppa al vincitore di Amici 20. Per la Gozzi questo ingresso ha un sapore speciale, perchè quando disputò la finale lo scorso anno era appena scoppiata la pandemia e visse tutte le emozioni senza pubbico e senza poter abbracciare nessuno, nemmeno Maria de Filippi.

Durante la finale Gaia entra in studio, questa volta il pubblico c'è e lei è davvero emozionata, apre la teca e la porta al centro dello studio, poi legge una lettera per i cinque finalisti: «Bello rivedervi, mi sto cag*ando a ddosso. Cantare è semplice a parlare un po' meno. Le persone che ti aiutano a crescere avranno sempre un posto speciale e voi lo sapete. Torno a casa e vi porto questa coppa perchè siete stati uno spettacolo colmo di talento, vi faccio un augurio gigante dal profondo del mio cuore».

Tra risate ed emozioni Gaia prosegue la lettura ringraziando Maria De Filippi senza però dimenticare i lavoratori dello spettacolo: «Grazie a tutti voi, a te Maria, in tanti momenti sono crollata e tu Maria mi hai fatto da psicologa, a volte è dura esporsi, ci vuole coraggio a scoprirsi e voi ne siete stati capaci. Un applauso a voi. Sono certa che questa esperienza vi abbia regalato una crescita bellissima, il pubblico non vede l'ora di vedervi e qui faccio un appello al Presidente affinchè possa sostenerci. Divertitevi, questa è la serata più bella, è importante continuare a credere nei nostri piccoli immensi sogni!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA