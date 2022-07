Weber, Ue ha bisogno di stabile governo centrodestra a Roma

BRUXELLES, 21 LUG - "Grazie Mario Draghi. Dopo che i 5 Stelle hanno votato contro il governo era impossibile continuare con loro. Ora spetta agli elettori decidere il prima possibile. L'Europa ha bisogno di un governo di centrodestra stabile a Roma. Forza Italia rimarrà una forza europeista e il Ppe sarà al suo fianco". Così via Twitter il presidente e capogruppo all'Eurocamera del Partito popolare europeo, Manfred Weber.

"Non so in che mondo vive Manfred Weber. Forza Italia ha votato con il M5S e con la Lega determinando la caduta di Draghi, di proposito. So che è una grande vergogna, ma non ci si arrampichi sugli specchi per giustificare il loro comportamento, come si usa dire in Italia". Lo scrive in un tweet il capodelegazione del Pd all'Eurocamera, Brando Benifei, rispondendo alle parole di Weber.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA