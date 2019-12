Capodanno 2020 arriva Colossal, la grande festa negli Studios di Cinecittà

Lunedì 9 Dicembre 2019, 16:43

Per questo capodanno potrai festeggiare all’interno degli Studios di CinecittàNon limitarti con un classico festeggiamento, scegli il meglio per questo 2020 ormai alle porte e viviti l’emozione del capodanno 2020 a Roma negli studios di Cinecittà , quella tanto amata ambientazione che ha ospitato film storici e attori premi oscar di fama nazionale ed internazionale.“La dolce vita” di Fellini, “Il Gladiatore” di Ridley Scott e “Gangs of New York” di Martin Scorsese solo per citarne alcune ma non solo film anche eventi mondani come “Altaroma” l’evento di moda nel 2018.Colossal di nome e di fatto perché questo evento non passerà di certo inosservato, un party che saprà unire storia e tecnologia nell’ambientazione unica e affascinante degli studios di Cinecittà, passeggiando tra la riproduzione della Roma Antica e vivere nella piena bellezza il Teatro 10 e la Basilica Aemilia.L’evento partirà con una cena spettacolo ed il Gran Buffet con live music, continuando con il divertimento del DjSet in due sale arricchite da openbar.Raffinatezza ed eleganza renderanno davvero favolosa l’ultima notte dell’anno che si concluderà sul dance floor animato dai migliori artisti del panorama romano.Da un lato il Teatro 10 ospiterà un DjSet con musica commerciale, hip-hop e reggaeton dall’altro la Basilica Aemilia un DjSet happy revival.Desideri vivere il capodanno 2020 in maniera davvero speciale?Allora non rinunciare alche si terrà per la prima volta negli studios di cinecittà. L’evento Colossal ha in sé tutto l’occorrente per essere davvero unico: cena, spettacolo, musica dal vivo, dj set ed ambientazione con una formula all-inclusive che ti accompagnerà nel corso di tutta la serata dandoti l’opportunità di calarti in un contesto senza precedenti e al tempo stesso, mantenendo lo stile di una “classica” serata di capodanno.Cinecittà rappresenta un’attrazione senza termini di confronto, 365 giorni l’anno e la possibilità dinon può che aggiungere ulteriore fascino ai tuoi festeggiamenti.La scelta dunque non poteva essere migliore, considerando che si parla di. Cosa aspetti, quindi? Prenota il tuo biglietto e fallo in fretta, perché un vero Colossal richiede un posto in prima fila.