Maturità 2020, Azzolina in visita a Bergamo: «Dal 1° settembre scuole aperte per i recuperi»

Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Bergamo per l'avvio degli esami di maturità, ha parlato della situazione della scuola e della ripartenza. «Abbiamo proposto alle regioni di riportare tutti gli studenti a scuola il 14 settembre. Ma già dal primo dello stesso mese tutti gli istituti saranno aperti per i recuperi». E poi ha aggiunto: «Sono molto felice di vedere oggi le scuole riaperte e di essere qui. Fare gli esami in presenza non era scontato, alcuni Paesi Ue li hanno cancellati».



«Oggi per me qui a Bergamo è una giornata molto importante - ha spiegato la Azzolina -. Questo è uno dei territori che ha sofferto di più in assoluto nel Paese, le cui immagini ricorderemo per sempre, quindi la presenza dello Stato era assolutamente doverosa».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA