Libri scolastici usati, guida utile per gli acquisti intelligenti

Il rientro tra i banchi è ancora lontano, ma forse non tutti sanno che questo è il periodo ottimale per chi, per necessità o semplicemente per scelta, ha intenzione di risparmiare sull’acquisto dei testi scolastici. Esistono diversi modi per fare economia sui testi di scuola, ma uno dei più frequenti è quello di ricorrere ai libri usati. Proprio per questo motivo,propone alcuni consigli torneranno utili per chi ha in programma di acquistare libri usati.Non basta che il testo scolastico corrisponda per titolo e autore a quello nella lista ritirata in segreteria o in cartoleria. Importante, infatti, è verificare l’edizione. E’ buona regola confrontare l’edizione dell’usato con una nuova, cercando di capire quali sono le differenze. In alcuni casi, le nuove edizioni sono molto simili a quelle precedenti, cambia solo la loro disposizione. Tuttavia, questo piccolo particolare potrebbe rendere un pochino più difficoltoso seguire il docente, quando esercizi e pagine hanno una numerazione sensibilmente diversa.Molti testi sono composti da più tomi, è quindi necessario controllare che ci siano tutti al momento dell’acquisto. Stessa cosa vale per altro materiale extra (e-book, dvd, cd, inserti). Importante verificare, poi, se all’interno del libro usato ci sono delle pagine mancanti. Qualcuno, infatti, per cercare di far apparire il testo meno usurato, strappa le pagine più rovinate prima di venderlo.E’ normale che nei libri scolastici, se usati, ci siano segni di evidenziazioni. Ma il testo deve essere sempre leggibile, in tutte le pagine. Meglio evitare di acquistare testi troppo scarabocchiati, specie in penna o con evidenziatori dai colori eccessivamente scuri. Dove trovare libri usati I libri usati trovano il loro terreno di scambio nei mercatini appositamente stabiliti o in alcune librerie specializzate. Anche internet è un ottimo luogo di scambio di libri usati, con siti più o meno specializzati che offrono possibilità di acquisto o vendita. Anche siti dedicati agli annunci, possono nascondere un occasione imperdibile sul libro di testo usato tanto cercato ad ottimi prezzi.Un’ottima occasione di risparmio viene nella compravendita dei libri usati da studente a studente, quando un ragazzo - passando alla classe successiva - può voler cedere, a circa metà del prezzo di acquisto, il vecchio libro usato ai compagni più piccoli. Anche qui, valgono piccole regole di accortezza (controllo dell’edizione e dello stato del libro). Tuttavia, se si è in rapporti di amicizia, è di sicuro più facile essere a riparo da “fregature” ed arrivare a un accordo conveniente per entrambi.