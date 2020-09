Banchi vecchi ammassati in discariche di fortuna, la foto: «Era davvero questa l'emergenza?»

I banchi erano davvero l'emergenza? Quelli nuovi non arrivano, mentre tante scuole stanno buttando e ammassando in discariche di fortuna gli arredi usati. E intanto molti insegnanti scrivono agli studenti di venire senza libri, perché ci saranno solo le sedie. Mah... pic.twitter.com/RXKBMw5Y4X — Lorenzo Fioramonti (@lofioramonti) September 12, 2020

Banchi scolastici uno dei più grossi sprechi del governo ZiangMaio...mandiamoli a casa prima che sia troppo tardi...#IoVotoNO pic.twitter.com/paQfsXcopJ — Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan (@conteDartagnan) September 12, 2020

Scusate ma negli altri Paesi hanno buttato dei banchi nuovi per combattere il coviddi? pic.twitter.com/Ofq3ESNG64 — mimmo (@mimmoalba1) September 13, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A meno di 24 ore dalla campanella che segnerà il ritorno in classe degli studenti italiani (o almeno di quelli che ci torneranno davvero il 14 settembre) non si placa la polemica sui provvedimenti adottati dal Governo e dalla ministra Azzolina per l'anno scolastico post pandemia. In una foto pubblicata su Twitter, tra gli altri, dall'ex ministro all'Istruzione Lorenzo Fioramonti, si pone l'accento sulla questione. L'immagine è esplicativa: vecchi banchi ammassati in un cortile.«​I banchi erano davvero l'emergenza? Quelli nuovi non arrivano, mentre tante scuole stanno buttando e ammassando in discariche di fortuna gli arredi usati. E intanto molti insegnanti scrivono agli studenti di venire senza libri, perché ci saranno solo le sedie. Mah...».L'immagine non è l'unica che denuncia lo spreco di arredi scolastici che, in alcuni casi, non avrebbero avuto bisogno di essere ammodernati.