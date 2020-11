SCIENZiatE! 2020 alla Notte dei Ricercatori: evento streaming sul ruolo della donna nella scienza

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, SCIENZiatE! 2020, il progetto realizzato da Doc Educational in collaborazione con The Scienze Zone, continua in piena sicurezza nella sua importante opera di divulgazione scientifica. Il mese di laboratori che hanno coinvolto 250 studenti e studentesse della Capitale si conclude alla Sapienza durante la Notte dei Ricercatori con l’anteprima della mostra interattiva “SCIENZiatE!@Roma” che ne racconta il risultato e con la tavola rotonda “Raccontare le donne nella scienza”. L’evento sarà disponibile il 28 novembre in diretta streaming sul sito de La Notte dei Ricercatori, vedrà la partecipazione di influenti scienziate e divulgatrici e sarà arricchito dalle incursioni teatrali de i Bugiardini.

Leggi anche > Nobel per la chimica a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per il taglia-incolla del Dna

Dopo il successo dei primi due eventi aperti al pubblico al Parco dei Romanisti, grazie anche alla partecipazione di artisti come la street artist Tiziana Rinaldi Giacometti e l’illustratore Fabbio, per chiudere la manifestazione, sabato 28 novembre alle ore 18 avrà luogo in diretta streaming la tavola rotonda “Raccontare le donne nella scienza”, in cui si avrà l’occasione di parlare di scienza, di stereotipi e di progetti per promuovere la parità di genere nelle discipline STEM insieme a divulgatrici scientifiche e scienziate. Il tutto valorizzato dalla presenza della celebre compagnia di improvvisazione teatrale I Bugiardini, che interverrà a sorpresa con le sue imperdibili incursioni.

Interverranno Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon, Roberta Fulci di Radio3 Scienza, Miriam Focaccia (Centro Ricerche Enrico Fermi) e Sandra Linguerri (UniBO) curatrici del progetto Scienza a Due Voci, Marta Tuninetti, Nastassja Cipriani e Edwige Pezzulli di WeSTEAM. Modererà Claudia Fasolato di The Science Zone.

La mostra “SCIENZiatE!@Roma”, con la collaborazione del Polo Museale dell’Università Sapienza, disponibile a partire dal 27 novembre, sarà un’anteprima virtuale e sarà presentata in forma fisica, aperta al pubblico e con visite guidate per le scuole la prossima primavera, in occasione del workshop “Scienze Aperte” della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Sapienza. La mostra, realizzata dagli studenti durante i laboratori, sarà composta da aneddoti, racconti biografici e proposte di esperimenti scientifici in video, per scoprire la storia e le discipline di ricerca cinque tra le prime ricercatrici in discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) di Roma: Emma Castelnuovo, Ginestra Giovene Amaldi, Irma Pierpaoli, Anna Foà e Filomena Nitti Bovet.

SCIENZiatE! 2020 è la seconda edizione del progetto di Doc Educational a cura di Claudia Fasolato e Nadia di Mastropietro, con il supporto dell’Associazione di Divulgazione Scientifica The Science Zone. Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico EUREKA!ROMA2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale e in collaborazione con Siae.

Con i laboratori di SCIENZiatE! la scienza diventa un’esperienza diretta, divertente e coinvolgente, ma non solo: si raccontano le storie e si riflette sull’esperienza di vita di cinque grandi figure della scienza di Roma che, in quanto donne, hanno avuto a che fare con un contesto di studio e lavoro prettamente maschile. Donne eccezionali che hanno dovuto lottare contro i pregiudizi per dimostrare il proprio valore, avere riconosciuta autorevolezza e dare, così, un fondamentale contributo alla scienza del nostro paese. Gli eventi della Notte dei Ricercatori online 2020 saranno disponibili in streaming dall'Università La Sapienza di Roma

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA