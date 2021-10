Il Nobel per la Fisica va a un italiano: Giorgio Parisi premiato per le «ricerche sui sistemi complessi»

Il Premio Nobel per la Fisica 2021 va a un italiano, seppur in coabitazione con un americano e un tedesco. Giorgio Parisi, fisico teorico dell'Università La Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi.

Il Premio Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato «per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi complessi» metà e congiuntamente all'americano Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann «per la modellazione fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale», mentre l'altra metà del Nobel è andata a Parisi «per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria».

