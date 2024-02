Guerra in Ucraina, Zelensky: «Il 2024 sarà l'anno della svolta. L'Italia è dalla nostra parte». Il bilancio delle vittime

Dopo il vertice del G7 di sabato 24 febbraio a Kiev in occasione dell'anniversario dei due anni dall'inizio della guerra in Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il 2024 sarà un «anno di svolta». Ha sottolineato che il 2022 è stato «l'anno della sopravvivenza» e il 2023 è stato un «anno di resilienza». Quindi ha aggiunto: «Quest'anno abbiamo bisogno di tutte queste cose, coraggio e resilienza per sopravvivere». Poi l'annuncio: «L'Ucraina elaborerà un piano di pace insieme agli alleati questa primavera in Svizzera e poi lo consegnerà alla Russia».