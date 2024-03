«William e Harry soffrono molto per la lontananza l'uno dall'altro, ma riavvicinarsi non è così facile»: le rivelazioni dell'esperta reale

William e Harry, ormai da quattro anni, non sono più quei fratelli uniti che si sono fatti forza a vicenda dopo la morte della mamma Lady Diana, uno dei momenti più bui delle loro vite. I due hanno un rapporto completamente diverso oggi, ridotto all'osso, rapporto che in tanti pensano sia irrecuperabile. Il principe del Galles, infatti, rietiene che il fratello minore abbia offeso troppe volte la Royal Family e non abbia per nulla rispettato la famiglia che, negli ultimi anni, ha subito attacchi da lui e della moglie Meghan Markle. Dal canto suo, stando a quanto riportano fonti vicine a Palazzo, Harry spererebbe in una sorta di riavvicinamento alla Corona, anche se per il momento, non c'è mai stato nulla di concreto. Vari esperti reali si sono esposti sul legame tra William e Harry e hanno dichiarato che i due, nonostante tutto, starebbero soffrendo molto per la situazione.«Il tormento familiare è una ferita aperta sia per William che per Harry. Tra loro c'è una spaccatura molto profonda», ha dichiarato a People la biografa reale Catherine Mayer.