Re Carlo e il tumore, come è stato scoperto: «Il problema riscontrato durante l'operazione alla prostata»

Buckingham Palace ha confermato la notizia del cancro di re Carlo, precisando che il tumore non è alla prostata, ma è stato diagnosticato a margine dell'intervento cui il re è stato sottoposto poco più di una settimana fa nella London Clinic: lo stesso ospedale privato di Londra in cui alcuni giorni prima era stata operata per una delicata operazione all'addome rimasta di natura imprecisata sua nuora Kate, principessa di Galles, consorte dell'erede al trono William.