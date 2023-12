Vanessa Ballan, la furia del marito Nicola Scapinello: «Ha parlato di linciaggio». Sentito in caserma per 6 ore

«Qua in paese rischia il linciaggio». La notizia dell'omicidio di Vanessa Ballan ha fatto subito il giro di tutta Riese Pio X, ma di fatto anche di tutta Italia. E la rabbia è subito montata. Soprattutto quando è stato escluso che il compagno della 26enne potesse essere coinvolto in qualche modo nel delitto. Uccidere la mamma di un bimbo di 4 anni, tra l'altro incinta di tre mesi, ha scatenato il desiderio di farsi giustizia da soli. I parenti di Nicola Scapinello, sconvolti per quanto accaduto, sapevano che la vittima aveva denunciato il 41enne Bujar Fandaj, padre di un ragazzino di 15 anni, e la collera nei suoi confronti è aumentata con il passare delle ore.