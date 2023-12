Turetta, la Grande Punto usata per la fuga arriva al Ris: «Le analisi del sangue con la tecnica di Cogne»

La Grande Punto nera di Filippo Turetta, custodita dalla polizia di Halle (Germania) da quando lo aveva arrestato il 19 novembre scorso, arriverà oggi, 15 dicembre, al laboratorio del Ris di Parma. L'arrivo dell'auto è previsto per le 20.30. L'analisi dei carabinieri sull'auto sarà decisiva per avere nuove informazioni sulla morte di Giulia Cecchettin, che serviranno nel processo al 22enne. L'analisi del sangue nell'auto sarà la stessa utilizzata per il delitto di Cogne. «Con la bloodstain pattern analysis, si potrà capire qualcosa di più sulla dinamica dell’omicidio», dice al Corriere Veneto Luciano Garofano, generale dei Carabinieri in congedo ed ex comandante dei Ris, che aveva lavorato al caso di Cogne.