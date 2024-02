Trovano un tesoro di mille monete d'oro, il maxi-premio dopo la battaglia col Ministero: «La metà agli scopritori». Vale 4 milioni (ma potrebbe arrivare a 11)

Un tesoro costituito da mille monete d'oro di epoca romana in un'anfora. Valore stimato, quattro milioni di euro. È il cosiddetto "Tesoro di Como", scoperto nel 2018 a circa un metro di profondità, durante lo scavo sull'area di un ex cinema e, prima, ex convento, per la realizzazione di una palazzina in via Diaz da parte di Officine Immobiliari, proprietaria dell'area. A oltre cinque anni dal ritrovamento, una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che la maxiricompensa per gli scopritori delle monete perfettamente conservate, probabilmente del IV secolo d.C. o di prima epoca bizantina, è del 50% del valore stimato del tesoro.