«Ho trasformato il garage dei miei genitori in un cottage con 1500 euro. Ci vivo col mio fidanzato e risparmio una fortuna sull'affitto»

Savannah, una ragazza del Delaware (Stati Uniti), ha intrapreso una ristrutturazione fai-da-te del garage dei suoi genitori, trasformandolo in un accogliente appartamento dall'eccentrico mobilio vintage e originale. Savannah Shockley, 24 anni, ha tratto ispirazione dal progetto di un garage in un appartamento in cui aveva vissuto a Fresno, in California. Questa esperienza le aveva conferito popolarità su TikTok nel 2022, ha scritto il Daily Mail.

Solo 1500 euro per ristrutturare

Quest'autunno, al suo ritorno a casa, ha deciso di mettere in pratica la stessa idea, trasformando il garage dei genitori in uno studio-appartamento dallo stile bohemien che emana «un'atmosfera da cottage». Savannah ha speso complessivamente 1500 euro per i materiali, solo 100 euro in più rispetto a quanto la 24enne e il fidanzato avevano precedentemente speso ogni mese per il loro vecchio affitto.

Insieme al ragazzo, allo zio e ad alcuni amici, hanno eretto due pareti all'interno del garage, ristrutturando uno spazio di 25 metri quadrati e trasformandolo nella zona living-studio. Hanno poi completato le pareti con strati di isolante e cartongesso, concludendo così la trasformazione.