Trapianto eccezionale a Torino: cuore e fegato tenuti in vita fuori dal corpo, è la prima volta

In un eccezionale passo avanti nella medicina, è stato eseguito il primo trapianto in Italia di cuore e fegato con entrambi gli organi mantenuti funzionanti fuori dal corpo del donatore. Questo straordinario intervento, eseguito con successo tre giorni fa, ha coinvolto il prelievo simultaneo di cuore, fegato e reni presso l'ospedale di Cuneo da un donatore in morte cardiaca e il successivo trapianto presso l'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Questo evento segna una pietra miliare nella trapiantologia italiana e presenta numerose caratteristiche uniche.