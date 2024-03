Torino, cade nel Po e muore annegato. La moglie: «Non stava scattando un selfie, era appoggiato al muretto ed è andato giù»

Un sabato sera spensierato, una passeggiata in centro in attesa di raggiungere il ristorante scelto per una cena romantica. Nella mente di Caterina Zungrone le immagini di quel giorno tornano a sprazzi, riaffiorando dalla nebbia del dolore per la morte del marito Luca Aghemo. L'uomo è morto annegato nel Po dopo essere precipitato, e la moglie è certa di una cosa: «Non stavamo scattando un selfie quando è caduto».