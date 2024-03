Tocca il lato B della giornalista durante l'intervista: scoppia la polemica, ma non è come sembra

Microfono alla mano, domande pronte, telecamera che la inquadra: Rawya Kassem sta per "intervistare" il suo interlocutore quando una mano morta si appoggia sul lato B della giornalista. Molestie sul lavoro, polemiche, ma non tutto è come sembra. A essere intervistato non era un uomo, bensì un robot dalle sembianze umane vestito con abiti tradizionali sauditi che parla arabo e inglese. La scena è stata ripresa in un video diventato virale sui social.

La società di robotica saudita QSS, riporta Business Insider, ha presentato "Muhammad the Humanoid Robot" al DeepFest di Riyadh la scorsa settimana. In un post del DeepFest su X, Muhammad è stato descritto come «il primo robot saudita dalle sembianze umane» e come un progetto nazionale per evidenziare i risultati ottenuti dall'Arabia Saudita nel campo dell'intelligenza artificiale.

Durante la presentazione, la giornalista di Al Arabiya, Rawya Kassem, si è messa davanti a Muhammad mentre parlava al pubblico.