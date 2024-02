Terremoto a Parma, lo sciame sismico ora fa paura: «Scossa rapida, nessun danno». L'Ingv: ecco quanto può durare

Paura e un po' di apprensione ma nessun danno per lo sciame sismico che sta interessando in questi giorni la Val Baganza parmense, con una scossa di terremoto più forte di magnitudo 4.2 che è stata distintamente avvertita all'ora di pranzo anche in città a Parma. Sono oltre 120 le scosse che dal 7 febbraio l'Ingv ha registrato in provincia di Parma in particolare nei comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro. Sciame sismico anche in Umbria, con scosse a Spoleto fino a 3.5 e scuole chiuse per precauzione.