Strage Palermo, i misteri sulla figlia 17enne risparmiata dal padre. «Lo venerava ed era la prediletta, sembrava “un fantasma”»

Uno dei tanti misteri che ancora avvolge la strage familiare di Altavilla Milicia nel Palermitano, riguarda la figlia 17enne di Giovanni Barreca, l'unica dei tre fratellini sopravvissuta all'agghiacciante massacro. Quando i carabinieri sono arrivati domenica nella casa dell'orrore di Altavilla Milicia (Palermo), l'hanno trovata illesa e sotto shock. Se fosse alterata da droghe o farmaci, lo diranno gli esami tossicologici dei prossimi giorni.

Succube del padre, per lui aveva una sorta di venerazione: viene descritta così la figlia 17enne di Giovanni Barreca, che - insieme a due complici - ha ucciso moglie e due figli di 15 e 5 anni. Non sono ancora chiari i motivi per cui la ragazza è stata risparmiata.