Strage di Palermo, la migliore amica di Antonella Salomone: «Era preoccupata da quella coppia. E con la figlia c'erano problemi»

La migliore amica di Antonella Salomone, una delle vittime della strage di Altavilla Milicia, nel Palermitano, ha raccontato le preoccupazioni della donna nei giorni precedenti all'arrivo di Massimo Carandente e Sabrina Fina, i due presunti complici del marito Giovanni Barreca, in casa propria. «Era preoccupata perché li avrebbe rivisti per la seconda volta», ha detto Piera, la sua migliore amica, ai microfoni de La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano. «Antonella mi aveva chiesto di esserci, nel caso potevo anche dormire lì da loro perché il mio compagno era partito e sarebbe rientrato il 6 febbraio, quindi io sarei stata sola qui ad Altavilla, ma all'ultimo momento ho avuto un compleanno».