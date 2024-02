Stefania Pezzopane: «Ho perso il posto in Parlamento perché sto con Simone. Mi davano della rincoglionita, ma lo rifarei»

Stefania Pezzopane, ex onorevole del Partito Democratico, si confida a Storie di donne al bivio da Monica Setta e racconta i dieci anni d'amore con Coccia nella puntata in onda mercoledì 6 marzo, in seconda serata su Rai 2. «Non sono stata ricandidata in Parlamento dal mio partito, il Pd, perché ha pesato la sconfitta delle comunali a L'Aquila. Ma sono anche certa di aver pagato un prezzo per aver scelto di amare Simone Coccia, un ex spogliarellista di 24 anni piu giovane di me», dice Pezzopane.