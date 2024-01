Impossibile stare in forma con un lavoro d'ufficio, lo sfogo: «Quando torno a casa non riesco ad allenarmi, voglio solo pizza e Netflix»

Al giorno d'oggi molti lavori sono perlopiù sedentari e si è costretti a passare ore e ore davanti a un computer. Se si è particolarmente fortunati allora si ha una sedia da ufficio e magari delle pause brevi ma frequenti che permettano di riposare gli occhi e non rientrare a casa con un forte mal di testa. Anche con questi accorgimenti, però, è inevitabile che con il tempo la salute ne risenta, e non solo quella fisica.

Al di là del classico mal di schiena, infatti, il turno di lavoro in ufficio di otto ore (e una di pausa) dalle 9 alle 17 finisce per avere un effetto debilitativo anche sulla salute mentale del lavoratore che spesso rientra - dopo ore di viaggio nel caso sia pendolare - senza energia e voglia di far nulla.

Eppure, se si cede alla necessità di sdraiarsi sul divano e rilassarsi, non si ha più tempo per dedicarsi ad altre attività, tra cui lo sport. Proprio di questo si è lamentata Suzi in un video su TikTok che ha riscosso l'approvazione di tanti.