Stabilimenti balneari e villaggi da incubo, i Nas chiudono 20 strutture in tutta Italia: dalla sporcizia al cibo scaduto

Stabilimenti balneari e villaggi turistici nel mirino dei Nas, che hanno svolto controlli su 883 strutture in tutta Italia e riscontrato irregolarità nel 31% dei casi. Strutture abusive, carenze igieniche, cibi scaduti o privi di tracciabilità sono solo alcune delle mancanze.

Chiusi 20 stabilimenti

I Nas hanno contestato 415 sanzioni penali e amministrative per oltre 290mila euro. Sono stati inoltre deferiti all'autorità giudiziaria 11 titolari di attività e disposti 20 provvedimenti di chiusura a causa «di gravi criticità strutturali ed igieniche per un valore economico stimato in oltre 4 milioni di euro». Sono state otto le strutture risultate attivate e funzionanti sebbene in assenza di autorizzazione.