Sparatoria a scuola, 17enne apre il fuoco contro gli alunni e uccide un bambino di 11 anni. Il selfie in bagno prima di premere il grilletto

Ancora sangue nelle scuole americane. Questa volta teatro della tragedia è la scuola superiore Perry High School, vicino Des Moines, la capitale dell'Iowa (Stati Uniti).

Ahmir Jolliff, di 11 anni ha perso la vita al rientro dalle vacanze natalizie il 4 gennaio scorso, il primo giorno di scuola. Ad aprire il fuoco è stato il 17enne Dylan Butler, uno studente dell'istituto suicidatosi dopo l'attentato.

11-year-old Ahmir Jolliff is the sixth grader who was shot and killed in the mass shooting at Perry High School yesterday.



His sister states, “HE MATTERED! My baby matters y’all better not forget his name Ahmir Jolliff, we love u baby❤️”



SAY HIS NAME!#EndGunViolence pic.twitter.com/TvfguW1kbX