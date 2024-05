Sophie Turner ringrazia Taylor Swift: «In quei giorni è stata un'eroina assoluta». Ecco cos'ha fatto e quando

Sophie Turner pensa che Taylor Swift abbia un cuore d'oro. L'attrice 28enne ha rivelato sulle pagine di British Vogue, che le ha dedicato la cover story di giugno, che è grata alla cantante americana 34enne per averle permesso di soggiornare nel suo appartamento di New York durante il suo divorzio da Joe Jonas, dopo quattro anni di matrimonio. «Taylor è stata un’eroina assoluta per me quest’anno», ha ammesso. Turner ha incontrato Swift circa dieci anni fa, tuttavia all'inizio le due non erano amiche intime perché Jonas, nel 2008, era uscito per un breve periodo con la performer americana.