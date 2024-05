Taylor Swift, le reazioni degli ex (e del suo attuale fidanzato) alle frecciatine nelle canzoni: ecco cosa pensano

di Sara Orlandini

Taylor Swift, dopo l'ultimo dei tre concerti nel Nord Europa, si dirigerà verso il Portogallo per la sua tourneé mondiale "The Eras Tour". Agli spettacoli europei ha aggiunto anche il disco uscito il 19 aprile scorso e intitolato "The Tortured Poets Department". Nell'album, la cantante si concentra sulle storie finite. In particolare quella con l'ex storico Joe Alwyn e con il cantante della band 1975, Matty Healy. Non solo, l'artista ha dedicato dei brani anche all'attuale fidanzato Travis Kelce.

Ma gli ex di Taylor che cosa ne pensano? Fonti vicine all'artista fanno sapere che scrivere questo disco è stato davvero liberatorio per lei e che tutto il dolore e le delusioni accumulate sono scivolate via non appena le ha raccontate nelle sue canzoni.

Cosa pensa Travis Kelce

La pagina Instagram "How This Song is Created" ha spiegato quali sono state le reazioni degli ex fidanzati e dell'attuale compagno di Taylor Swift al suo ultimo disco.



La reazione di Matty Healy

Su "How This Song is Created" spiegano: «Una fonte vicina a Healy ha fatto sapere che lui rispetta la sua creatività e il modo in cui racconta storie nelle sue canzoni ma non le sarebbe piaciuto per niente il fatto che Taylor abbia detto che l'ha fatta soffrire, anche perché i fan di lei sarebbero molto arrabbiati. Lui adesso è felice al fianco della modella Gabriette. Non penso si aspettasse che più di 15 canzoni facessero riferimento a lui. Matty è andato avanti e desidera solo dedicarsi alla sua musica e preferisce tenersi il bello che c'è stato con Taylor».

La reazione di Joe Alwyn

Sulla reazione di Alwyn all'album, "How This Song is Created" ha fatto sapere: «Una fonte vicina a Joe ha detto che lui non era preoccupato riguardo a ciò che lei avrebbe potuto scrivere. Joe non è affatto distrutto da quello che ha sentito perché solo lui e Taylor sanno cosa sia successo davvero e quali fossero i loro problemi e, onestamente, lei è stata molto più tagliente in "Midnights" (l'album precedente, ndr) specialmente nel brano "Bejeweled"».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 23:06

