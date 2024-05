Taylor Swift, i concerti a San Siro di luglio: dai tappi per le orecchie alla dieta pre-show, ecco i consigli della Croce Rossa

di Sara Orlandini

Taylor Swift tra 48 giorni esatti (per coloro che hanno il concerto il 13 luglio, 49 per chi, invece, assisterà allo spettacolo il 14 luglio) si esibirà a Milano, più precisamente allo stadio San Siro. I fan sono già in visibilio e non vedono l'ora di cantare le canzoni della popstar insieme ad altri "Swifties" e a scambiarsi con loro i famosi braccialetti dell'amicizia. Proprio oggi, sabato 25 maggio, gli amministratori della fan page italiana di Taylor Swift hanno organizzato una giornata di ritrovo a Paderno Dugnano nel milanese, evento CRI days in preparazione all'Eras Tour, dove sono intervenuti anche dei volontari della Croce Rossa Italiana che hanno dato preziosi consigli su come "sopravvivere" e, allo stesso tempo, godersi il concerto sotto alla calura estiva.

I consigli della Croce Rossa Italiana

Davanti a tantissimi ragazzi che stavano creando i braccialetti dell'amicizia con le perline colorate, sono intervenuti due volontari della CRI (Croce Rossa Italiana) che hanno fornito preziose dritte ai fan che il 13 e 14 luglio saranno presenti al concerto di Taylor Swift a San Siro. Gli esperti hanno spiegato: «Cosa importantissima e spesso sottovalutata, assicuratevi di acquistare dei tappi per le orecchie perché tre ore e mezza sono tante e con le urla che sentirete tutto il tempo, vi potrebbe capitare di avere dei fastidi. Può sembrare scontato ma cercate di bere e mangiare leggero prima del concerto perché sarà una vera e propria maratona, magari andate anche a correre i giorni precedenti, vi potrebbe aiutare. Non sono ancora state rese note nel sito, ma assicuratevi di avere la misura giusta delle borse perché da San Siro ad Assago cambiano.

Portatevi delle scorte di acqua e cibo se avete la possibilità. Se avete intenzione di andare a fare la coda prima del concerto, portatevi la crema solare e della frutta per idratarvi. Cercate anche di andare in bagno magari quando c’è la band di apertura (Paramore, ndr) e cercate di bere acqua dilazionandola nel tempo. Cercate, poi, di acquistare il merchandising il 12 luglio, così da arrivare preparatissimi. Appena entrate allo stadio guardatevi intorno e cercate qualche paramedico che sarà vestito di rosso, per sapere dove cercare aiuto in caso vi dovesse servire».

Cosa fare in caso di svenimento

I due volontari della Croce Rossa hanno, quindi, spiegato: «In caso di svenimento cosa potete fare? Isolate la persona un attimo, fatela respirare e sollevatele le gambe o mettetela di lato perché se dovesse vomitare, lo potrà fare senza impedimenti, poi, cercate qualche paramedico che vi possa aiutare.

